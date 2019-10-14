14 октября 2019, 14:34Культура

Пензенцам раздадут более 200 пригласительных на концерт в честь юбилея «Тархан»

18 октября в Пензе пройдет мероприятие (0+), посвященное 80-летию Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уже сейчас можно получить пригласительные билеты.

В Большом зале филармонии в этот вечер прозвучат произведения и песни на стихи Лермонтова. Зрители услышат инструментальные композиции и увидят концертные номера в исполнении сотрудников музея и артистов. Специальный гость программы – известный российский исполнитель Марк Тишман.

Пензенцы смогут попасть на концерт совершенно бесплатно, но стоит поторопиться.

«Пригласительные можно взять в кассе филармонии. Но они ограничены, всего - более 200 пригласительных билетов», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Начало концерта – 17:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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