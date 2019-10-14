Пензенцам раздадут более 200 пригласительных на концерт в честь юбилея «Тархан»

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14 октября 2019, 14:34Культура
18 октября в Пензе пройдет мероприятие (0+), посвященное 80-летию Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уже сейчас можно получить пригласительные билеты.
В Большом зале филармонии в этот вечер прозвучат произведения и песни на стихи Лермонтова. Зрители услышат инструментальные композиции и увидят концертные номера в исполнении сотрудников музея и артистов. Специальный гость программы – известный российский исполнитель Марк Тишман.
Пензенцы смогут попасть на концерт совершенно бесплатно, но стоит поторопиться.
«Пригласительные можно взять в кассе филармонии. Но они ограничены, всего - более 200 пригласительных билетов», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Начало концерта – 17:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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