Пензенцам расскажут о профилактике гриппа по телефону

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01 октября 2018, 15:03Общество
Пензенская область присоединилась к всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и вирусных инфекций (0+).
С 1 по 15 октября специалисты расскажут всем позвонившим о том, как и где можно сделать прививку против гриппа, объяснят правила ношения маски, сообщат, как уберечь детей в эпидсезон, и ответят на вопросы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, консультации можно получить по телефонам 8-800-707-64-22; 8 (8412) 66-09-48. Они будут работать с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 15.45 (перерыв - с 12.00 до 12.45).
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