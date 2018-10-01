Пензенцам расскажут о профилактике гриппа по телефону

С 1 по 15 октября специалисты расскажут всем позвонившим о том, как и где можно сделать прививку против гриппа, объяснят правила ношения маски, сообщат, как уберечь детей в эпидсезон, и ответят на вопросы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, консультации можно получить по телефонам 8-800-707-64-22; 8 (8412) 66-09-48. Они будут работать с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 15.45 (перерыв - с 12.00 до 12.45).