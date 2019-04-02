Пензенцам расскажут о порядке уплаты налогов на доход физических лиц

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02 апреля 2019, 19:37Общество
Жители Пензенской области могут подробнее узнать о порядке уплаты налогов на доходы физических лиц и заполнении налоговых деклараций. В апреле во всех региональных отделениях Федеральной налоговой службы пройдут дни открытых дверей.
«Сотрудники ФНС расскажут об обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога на доходы физических лиц. Также расскажут о порядке заполнения деклараций 3-НДФЛ, в том числе - с помощью программного обеспечения», - рассказала начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками ИФНС России по Октябрьскому району Пензы Ольга Ценаева.
Жителей региона ждут 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00 во всех центральных офисах налоговых органов в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Бессоновке и других районных центрах.
Кроме того, всем желающим предлагается зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц на сайте ФНС России. Для этого при себе необходимо иметь паспорт.
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