26 районов Пензенской области презентуют свой туристический потенциал

Куда отправиться в отпуск? Жителям города помогут ответить на этот вопрос в киноконцертном зале «Пенза». Там 26 и 27 апреля пройдет выставка «Туризм, отдых и оздоровление-2019». Свои маршруты представят десять регионов страны. Кроме того, пензенцев ожидают подарки - от билетов в музеи до туристических путевок.

В центре концепции 2019 года - морская тематика, чтобы максимально подчеркнуть атмосферу путешествий. Чтобы выбрать свой туристический маршрут, у горожан будет два дня. География - вся Пензенская область и центр России.

«На сегодняшний день заявлено более 100 субъектов РФ, среди них - Москва, Питер, Рязань, Нижний Новгород, Ульяновск, Самара, Саратов, Республика Мордовия. Достаточно широким туристическим информационным стендом будет представлена Тула», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Задача - раскрутить всю туристическую цепочку для каждого из этих городов с самого начала: как добраться, затем куда заселиться, где питаться, что посмотреть и где найти самые оригинальные сувениры. От хозяйки выставки, Пензенской области, на площадку выйдут 26 районов. Самые популярные маршруты в регионе - это традиционно Лермонтовские и Купринские места, а также никольский музей стекла и хрусталя, парк «Легенда». Но, как говорят специалисты, в последние несколько лет все больше уставших от города людей выбирают экотуризм: возможность насладиться сельской природой и едой.

«Нужно сделать так, чтобы как можно больше других регионов приезжали в Пензенскую область, поэтому мы формируем всю экспозиции и занимаемся полной организацией данной выставки», - сказал первый заместитель председателя Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.

Такая цепочка без компаний, из которых состоит туризм, немыслим. Поэтому на выставке о своих возможностях расскажут, в том числе - санатории, дома отдыха, гостиницы, отели, рестораны и кафе, будет даже аэропорт. Каждый участник должен будет сам наиболее ярко и доступно оформить свою зону и внести свой вклад в призовой фонд.

Все два дня на выставке будут бесплатные розыгрыши: выиграть можно и билеты в музеи, и книги, и даже тур. Входные билеты можно получить в кассах киноконцертного зала.