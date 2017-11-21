21 ноября 2017, 13:05Общество Пензенцам расскажут, как открыть свой бизнес Пензенских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар «Франшиза как инструмент развития бизнеса» (18+).

Он пройдет 28 ноября в 10 часов в бизнес-инкубаторе «Татлин» по адресу: город Пенза, улца Окружная, 3.

На семинаре гости узнают, как выбрать франшизу, как она устроена, а также все плюсы и минусы франчайзинга по отраслям: питание, мебель, недвижимость, туризм, одежда, обувь, аксессуары. Также участники рассмотрят самые успешные примеры.

Семинар организовали в рамках образовательного проекта «Бизнес-грамотность», который реализует Центр поддержки предпринимательства региона при поддержке правительства области и министерства экономики Пензенской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект направлен на представителей малого и среднего бизнеса.

Более подробная информация - на сайте.

Для участия нужно предоставить анкету. Горячая линия Центра поддержки предпринимательства Пензенской области: 8-800-555-19-58, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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