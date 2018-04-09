В 2018 году диспансеризацию пройдут 230 тысяч пензенцев

В России с 2013 года началась реализация проекта «Всеобщая диспансеризация населения». Такой осмотр жители имеют право пройти бесплатно, по полису ОМС в медицинской организации по месту прикрепления. О новшествах, связанных с диспансеризацией, в рамках онлайн-брифинга в информационном агентстве «Пенза-Пресс» рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Ожидается, что в 2018 году диспансеризация охватит около 230 тысяч взрослого населения Пензенской области. Специалисты страховых компаний продолжают информировать жителей о возможности прохождения бесплатного обследования. Помимо телефонных звонков, рассылают SMS-уведомления и письма. C начала 2018 года оповещены более 80 тысяч пензенцев. По такой индивидуальной системе в регионе работают второй год, но, как показывает практика, к ней привыкли еще не все.

«Если к вам обратился представитель компании, в которой вы получили полис ОМС, то у него в этом нет личных интересов. Он представляет лишь связанные с вашим здоровьем интересы», - сказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Результаты таких оповещений, по оценке специалистов, исключительно положительные. Некоторые жители узнавали о своем праве лишь после такого уведомления. С января 2018 года к работе приступили страховые представители третьего уровня - врачи-эксперты. Они отслеживают своевременность диспансерного наблюдения пациентов, мониторят выполнение пациентом рекомендаций врач, в том числе - приверженность к лекарственной терапии. К тому же, кто не пришел на диспансеризацию, будут оповещены повторно для выяснения причины отказа.

«Если человек не получил извещения - это не означает, что он не может прийти на диспансеризацию. Списки формируются ежеквартально. Они составляются медицинскими организациями и, согласно этим спискам, страховые компании оповещают своих застрахованных лиц. Если человек хочет пройти обследование, но не получил приглашения, то это не значит, что ему откажут в медицинской организации», - объяснила Елена Аксенова.

Среди выявленных в 2017 году во время диспансеризации заболеваний лидируют болезни системы кровообращения и эндокринной системы. Было обнаружено более 1000 злокачественных новообразований, около четырех тысяч случаев сахарного диабета. Массовая проверка позволила значительно снизить показатели смертности. Начиная с 2018 года, поменялся ряд процедур.

«Убрали УЗИ, изменились исследования по анализу крови. Вместе с тем добавились маммография и, для определенных возрастов, анализ на скрытую кровь в кале», - добавила Елена Аксенова.

К тому же, сократилось время прохождения диспансеризации. Все обследования можно сделать за один-два дня.