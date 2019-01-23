Пензенцам рассказали, при каких температурах в школах отменяют уроки

В управлении образования Пензы обозначили температуры, после которых по закону в школах обязаны отменять уроки. Пока столбики термометров не опустились ниже допустимых показателей, причин для прекращения занятий нет.

«Что касается морозных дней, то существует приказ управления образования, согласно которому у учащихся с первого по четвертый класс отменяются занятия, если температура достигает минус 25 градусов. У седьмых - если ниже 27. Для 9 классов порог - минус 29 градусов, а для 10 и 11 - 30. Сейчас пока нет такой угрозы», - рассказала начальник отдела общего образования и информационного обеспечения Марина Шарошкина.

Отметим, что при отмене занятий в школах учитываются температуры только в утренние и дневные часы. Ночные показатели термометров остаются вне зоны внимания специалистов.

Сейчас температура по городу в среднем минус 20. Ну а в случае, если занятия в школах все же отменяют, по закону, в образовательных учреждениях обязаны оставаться работающие группы для детей, которых родителям не с кем оставить.