Пензенцам рассказали, почему засох газон на площади Ленина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июня 2019, 16:38Общество
Пензенцы в Сети рассказали о том, что новый газон на площади Ленина пожелтел. В пресс-службе мэрии рассказали причины случившегося.
«Изменение цвета травы не связано с недостаточностью полива. В настоящее время за газоном ухаживают специалисты подрядной организации, которая вела капитальный ремонт площади. Работники поливают территорию. Кроме того, в связи с высокой температурой воздуха, проводится дополнительный полив», - ответили в пресс-службе.
В мэрии добавили, что транспортировать рулонный газон было сложно, так как корневая система травы – хрупкая, она чувствительна к жаркой погоде и излишней влаге.
«В настоящее время полив зеленых насаждений и газона ведется два раза в день утром и вечером. Работы по устройству газона на площади Ленина еще не сданы. Они будут приняты после приведения зеленой зоны в соответствующее состояние», - добавили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, ранее житель Пензы сообщал в Сети о том, что газон засох. Он предполагал, что это произошло из-за того, что за ним никто не следит и его не поливает, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 июня 2019, 19:31В Пензе обсудили причины роста смертельных ДТП в регионе
10 июня 2019, 19:28В Пензенской области прошла первая «Белинская весна»
10 июня 2019, 19:19Губернатор предложил создать спорттовары со слоганом «А мы из Пензы!»
10 июня 2019, 19:16В Пензе открыли первую смену лагеря «Гвардеец-2»
10 июня 2019, 19:14Пензенские школьники посетили «Академию роботов»
10 июня 2019, 19:09В Пензе состоялось первенство области по теннису среди ветеранов
10 июня 2019, 19:06Многодетная пензячка выписалась из роддома с пятым сыном
10 июня 2019, 19:02Постановку театра из Заречного оценила столичный критик