Средний размер пенсий в Пензенской области превысит 13 тысяч рублей

В 2019 году пенсионеров Пензенской области ждет ряд изменений. Основное касается увеличения размера ежемесячных выплат. С 1 января, в среднем, они подрастут на тысячу рублей.

Около трети жителей Пензенской области получают страховую пенсию по старости. Это порядка 450 тысяч человек. В 2018-м после индексации размер ежемесячных выплат был увеличен.

«В результате проведенных индексаций средний размер пенсии в области вырос на 382 рубля и составил 12614 рублей. С 1 февраля проводилась также индексация ежемесячных денежных выплат на 2,5%», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаил Буданов.

В 2019 году рост страховых пенсий будет более значительным. Уже с 1 января ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7%. В итоге ее среднегодовой размер по области превысит 13 тысяч рублей. Кроме того, уже в наступающем году существенная прибавка, сразу на 25%, ждет тех, кто живет в сельской местности и проработал в отраслях растениеводства, животноводства и рыбоводства не менее 30 лет.

«Повышение базовой части на 25% получат 15310 человек, это 1333,54 рубля. Итоговая индексация составит 7,05%. Это весьма солидная прибавка», - добавил Михаил Буданов.

Получатели пенсий могут не волноваться. Несмотря на длительные праздники, все выплаты произведут в срок. В городах доставку почтальоны начнут с 4 января, а в сельской местности - с пятого. Все пенсии будут выплачены с учетом индексации.