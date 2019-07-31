Пензенцам рассказали о судьбе стадиона «Снежинка»

Что станет с единственным лыжным стадионом в Пензе? Таким вопросом задавались горожане после того, как появилась информация о частичном закрытии «Снежинки». Однако руководство спортивной школы №4, которой он принадлежит, поспешило успокоить пензенцев: стадиону ничего не угрожает. Более того, там планируется ремонт, а также включение стадиона в большой лыжный комплекс.

Трава по колено, частные дома вокруг. Оказавшись возле «Снежинки» впервые, сложно поверить, что это - лыжный стадион. О том, что зимой там проходят соревнования, сейчас напоминают разве что вагончики, где спортсмены могут подготовить лыжи к гонке, и фонари, которые освещают трассу. Возможно, именно это стало одной из причин появления информации о том, что «Снежинку» собираются частично закрыть. Пензенцев такая новость по-настоящему взволновала, ведь это - единственный лыжный стадион в городе, но бить тревогу все-таки оказалось рано.

«Его невозможно продать, потому что он находится в кадастре нашей школы. Единственное, о чем может быть разговор, - о парковке, это городская земля, она нам не принадлежит», - рассказал директор спортивной школы №4 Пензы Сергей Мезенцев.

Сейчас стадион состоит из стартовой поляны и трассы протяженностью 1800 метров. В ближайшее время там планируется ремонт. Должна появиться новая лыжная база, асфальтированные дорожки для летних тренировок. В планах - возведение небольших трибун для зрителей. Подтрибунные помещения можно использовать в качестве раздевалки. Обновленный стадион должен стать частью большого лыжного комплекса. Кроме трассы для профессионалов с трудным рельефом, он будет включать в себя равнинную лыжню для любителей. О том, что стадион не закроют, говорит и то, что там начали готовиться к соревновательному сезону.

По опыту прошлых лет специалисты говорят, что трасса будет полностью готова к декабрю. Тогда же на стадионе «Снежинка» пройдут первые гонки нового соревновательного сезона.