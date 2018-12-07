Пензенцам рассказали о преимуществах патентной системы налогообложения

Для некоторых систем налогообложения, действующих в России, срок перехода на упрощенную систему установлен на начало Нового года. Так, если процедура не была выполнена сразу после регистрации бизнеса, то такая возможность появится только с 1 января. А вот оформить патент на разрешенный вид деятельности можно в любое время года. Причем патент для индивидуального предпринимателя на 2019 год может быть получен как на один, так и на несколько месяцев. Это, конечно, касается и пензенских предпринимателей.

Суть данной системы заключается в получении бизнесменом специального документа - патента. Он даст ему право на ведение определенных налоговым кодексом видов предпринимательской деятельности, таких как оказание бытовых услуг, отдельных видов ремонтных работ, услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства, а также оказания услуг в сфере информационных технологий. Кроме того, с 2017 года в Пензенской области введена более гибкая шкала расчета стоимости патента.



«Это востребованный вид налогообложения среди бизнесменов региона. Им могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые имеют в штате не более 15 сотрудников. В 2018 году востребованность данной поддержкой продолжает расти, патенты приобрели более 600 предпринимателей, что на 45% больше, чем в 2017 году», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

В регионе установлено 63 вида деятельности, занимаясь которыми предприниматель имеет право выбрать патент, как способ уплаты налогов. Основной плюс патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей - это возможность приобретения патента на любой срок от месяца до года в пределах календарного года. К тому же, при применении этой системы, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на имущество. Кроме того, отсутствует необходимость сдавать налоговую отчетность в виде декларации.