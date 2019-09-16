Пензенцам рассказали о нюансе, который защитит от мошеннических сделок с имуществом

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16 сентября 2019, 17:59Общество
В Кадастровой палате Пензенской области рассказали, что есть возможность защитить имущество от незаконных сделок. Речь идет о запрете совершения сделок без личного участия собственника.
«Если вы опасаетесь за принадлежащие вам на праве собственности квартиру, дачу, участок, гараж, то вы можете оформить запрет на совершение сделок», - отмечают в ведомстве.
Для этого собственник должен обратиться в МФЦ и подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без его личного участия. В ЕГРН после этого внесут соответствующую запись.
«При подаче в орган регистрации прав заявления и документов на совершение какой-либо сделки посторонним лицом, не являющимся собственником, сделка не будет зарегистрирована, а документы возвратят без рассмотрения. Следует помнить, что снятие запрета возможно по решению суда (например, при банкротстве ипотечного заемщика, если жилое помещение - в залоге у банка), по требованию судебного пристава и по заявлению собственника», - пояснили в кадастровой палате, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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