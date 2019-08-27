Пензенцам рассказали о новшествах фестиваля «Золотаревское городище»

В Пензенской области готовятся ко всероссийскому историко-культурному фестивалю «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+). Праздник пройдет 31 августа вблизи одноименного археологического памятника. Впервые территорию фестиваля разделят на зоны: площадку реконструкции преобразуют в территорию живой истории, где будет воссоздана жизнь средневекового города, а также откроют восемь тематических зон.

Организаторы ждут много гостей. Специально для них подготовили насыщенную праздничную программу.

«Самым уникальным и удивительным в 2019 году, думаю, будет территория живой истории, где мы сможем полностью погрузиться в быт этого города», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Золотаревское городище» - представляет особый интерес для любителей археологии. Для юных посетителей подготовили специальную зону, где дети смогут отыскать артефакты.

Интересно, обещают организаторы, будет и взрослым. На фестивале обновили как уже полюбившиеся площадки, так и добавили много новых.

«У нас будет площадка старинной кухни, где зрители смогут попробовать различные блюда. Это своеобразное новое веяние исторической реконструкции. Посетители увидят несколько ремесел, - от лепки посуды и ее обжига до плетения настоящей кольчужной бармицы для шлема», - рассказал руководитель регионального молодежной общественной организации по развитию древнерусских ратоборств «Сокол» Александр Пальгов.

Расширился и список гостей. На фестивале ждут исторические клубы из Самары, Саратова, Сызрани, а также Москвы. Ожидается, что «Золотаревское городище» посетят около 3500 человек. Добраться до места всем желающим предлагают на личном авто или на экскурсионных автобусах, которые будут отправляться от пензенского краеведческого музея по расписанию: 8:30, 9:00, 9:30,10:00. Начало фестиваля - в 10:00.