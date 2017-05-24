Пензенцам рассказали о мерах пожарной безопасности

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24 мая 2017, 17:54Общество
В Октябрьском районе Пензы был проведен межведомственный профилактический рейд по пожарной безопасности и правилам эксплуатации газового оборудования.
Участники мероприятия посетили жителей домов по улицам Нестерова, Можайского и Депутатской, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Главной целью рейда является предупреждение каждого жителя о последствиях несоблюдения требований пожарной безопасности», - сообщает пресс-служба администрация Пензы.
Все домовладельцы были проинструктированы, получили памятки, также в ходе рейда были проверены газовые приборы.
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