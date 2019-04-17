Пензенцам рассказали, нужно ли бояться отмены авиарейсов на Симферополь

16 и 17 апреля пензенцы столкнулись с неприятной ситуацией: один из авиаперевозчиков отменил два рейса - вечерний на Москву и утренний - в обратном направлении. Причиной оказалась поломка самолета и отсутствие резервных судов у компании. Как это скажется на других рейсах этого перевозчика, выяснили журналисты «Пенза-Пресс».

Пензенцы заволновались: а что, если аналогичная ситуация произойдет на летнем направлении, ведь на кону – отпуска пассажиров. Напомним, в конце февраля началась продажа билетов в Симферополь от авиаперевозчика.

«На Симферополь тоже резервных не будет?» - предположил в Facebook пользователь Алексей.

Корреспонденты «Пенза-Пресс» обратились в пресс-службу компании «Руслайн» с просьбой пояснить, обоснованы ли переживания пассажиров.

«Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства в связи с отменой рейсов из Пензы в Москву и из Москвы в Пензу. Всем пассажирам предложен перелет на ближайших рейсах авиакомпании или вынужденный возврат стоимости авиабилетов.

Лето - наиболее активный сезон для пассажирских авиаперевозок. Проводится плановая техническая подготовка самолетов, несколько из них в настоящий момент находятся на «чеках» в Европе и вернутся в Россию в ближайшее время. Пассажиры, в том числе - путешествующие из Пензы, могут быть уверены в выполнении летнего расписания авиарейсов, запланированного компанией», - сообщили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».