Пензенцам рассказали на что обратить внимание при выборе МФО

Прежде всего, необходимо собрать информацию о кредитном учреждении. Оно должно значиться в официальном реестре Центробанка. После этого нужно аккуратно заполнить анкету заемщика и внимательно изучить кредитный договор. Следует иметь в виду, что в него могут быть включены дополнительные услуги, например, комиссия за перечисление денег или страховка. Датой заключения договора считается день, когда деньги поступили на счет клиента.

«Если в договоре есть пункты, которые противоречат действующему законодательству, например, с вас взыскивают лишние проценты, неустойки по займу превышают установленные законом, или нарушаются ваши права, вы можете подать жалобу в интернет-приемную сайт банка России. Также для обращений действует «горячая линия», - прокомментировал врио управляющего отделением Волго-Вятского управления Центрального банка России по Пензенской области Роман Тюняев.



Важно также помнить, что федеральное законодательство ограничивает максимальный размер процентной ставки.