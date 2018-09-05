Пензенцам рассказали на что обратить внимание при выборе МФО

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05 сентября 2018, 19:36Общество
В пензенском отделении Центробанка России рассказали, на что следует обратить внимание при оформлении кредита в микрофинансовых организациях.
Прежде всего, необходимо собрать информацию о кредитном учреждении. Оно должно значиться в официальном реестре Центробанка. После этого нужно аккуратно заполнить анкету заемщика и внимательно изучить кредитный договор. Следует иметь в виду, что в него могут быть включены дополнительные услуги, например, комиссия за перечисление денег или страховка. Датой заключения договора считается день, когда деньги поступили на счет клиента.
«Если в договоре есть пункты, которые противоречат действующему законодательству, например, с вас взыскивают лишние проценты, неустойки по займу превышают установленные законом, или нарушаются ваши права, вы можете подать жалобу в интернет-приемную сайт банка России. Также для обращений действует «горячая линия», - прокомментировал врио управляющего отделением Волго-Вятского управления Центрального банка России по Пензенской области Роман Тюняев.
Важно также помнить, что федеральное законодательство ограничивает максимальный размер процентной ставки.
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