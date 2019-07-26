Пензенцам рассказали, кто отвечает за безопасность детей на батуте

В Пензенской области разрабатывают механизмы проверки и контроля технического состояния частных батутов и соблюдения предпринимателями ГОСТов. Дело в том, что это игровое оборудование юридически не считается аттракционом, а значит, со стороны государственных органов нет столь жесткого контроля. Единственное что может проверить Роспотребнадзор - общие правила содержания. Поэтому, прежде чем разрешить ребенку попрыгать на батуте, родителям нужно как следует все осмотреть.

В Тольятти в День защиты детей один из батутов сдуло ветром. Пострадали два ребенка. Против владельцев возбуждено уголовное дело. Журналисты телеканала «Экспресс» поинтересовались у пензенских родителей, на что они обращают внимание, перед тем как разрешить ребенку забраться на батут.

«Сначала смотрим на чистоту, затем - как закреплен батут. Мой ребенок любит горки», - рассказала жительница Пензы Татьяна Логинова.

При этом сами родители должны помнить, что ребенка стоит пускать на батут только в носках. Это не только вопрос гигиены, но и травмоопасности. Кроме того, не стоит садиться или ставить на батут сумки. Есть и еще один аспект: подготовленность персонала. Смотритель, например, должен вовремя сориентироваться: увести детей, если ветер превысил безопасные показатели или отключили электричество и генератор больше не может надувать батут. Оболочка при этом, как правило, весом больше 100 килограммов стремительно сдувается.

«На нашем батуте одновременно могут находиться до 15 детей. Его крепления, колья уходят в землю», - рассказала оператор батута Алевтина Барышникова.

Но кто должен контролировать соблюдение правил использования батута и где эти правила прописаны? За ответом на эти вопросы журналисты обратились в парк Белинского. Там пояснили, что требований к содержанию и изготовлению батутов много, только контролировать все это, по большому счету, некому. Частников, как правило, безопасности учит только случай. Если ребенок получает травму и правоохранительные органы находят нарушения в содержании батута или документации, для индивидуального предпринимателя это серьезный удар.

«Батуты - это развлекательное оборудование, они не считаются аттракционами, то есть на них не распространяются технические регламенты, которыми мы пользуемся в отношении аттракционов. Есть ГОСТ по надувному оборудованию, на основании которого эксплуатируются батуты», - рассказала директор Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Елена Савельева.

Если родитель все же хочет узнать, сколько на конкретной модели максимально может играть детей и сколько креплений у него должно быть, он вправе спросить документы на регистрацию надувного оборудования.

«Пока не разработан порядок регистрации, в скором времени он появится, и регион начнет собирать информацию о количестве таких аттракционов, регистрировать их и осуществлять надзорную деятельность», - сказал главный инженер Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Вячеслав Жуков.

Проверить состояние батутов сейчас вправе Роспотребнадзор. Но в этом случае проверяют не техническую составляющую. Единственный, кто действительно отвечает за безопасность детей, - это родители. И даже если батут безопасен по техническим требованиям, а оператор прошел подготовку, стоит помнить: принцип этой игры таков, что ребенок не закреплен ничем и находится в свободном полете.