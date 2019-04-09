Пензенцам рассказали, когда завершится отопительный сезон

По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, на улице установились плюсовые температуры и пензенцы интересуются, когда будет отключено отопление. Он также отметил, что теплосети в городе за последние два года находятся в гораздо лучшем состоянии, нежели раньше.

«Со вчерашнего дня установились круглосуточные плюсовые температуры, завтра до +18, к концу недели - до +20. В субботу и воскресенье будет 0, -3, -2 градуса. Поэтому возможность отключить отопление сейчас есть, но надо уточнить прогноз, и уже потом принимать решение», - сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Замглавы администрации города отметил, что проведены переговоры с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы они уменьшили отопление и в домах не было душно.

«Отопительный сезон должен заканчиваться через пять дней среднесуточной плюсовой температуры выше 8 градусов. Это как раз выпадает на заморозки выходных», - добавил Юрий Ильин, пишет ИА «Пенза-Пресс».