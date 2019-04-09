Пензенцам рассказали, когда завершится отопительный сезон

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09 апреля 2019, 10:32Общество
По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, на улице установились плюсовые температуры и пензенцы интересуются, когда будет отключено отопление. Он также отметил, что теплосети в городе за последние два года находятся в гораздо лучшем состоянии, нежели раньше.
«Со вчерашнего дня установились круглосуточные плюсовые температуры, завтра до +18, к концу недели - до +20. В субботу и воскресенье будет 0, -3, -2 градуса. Поэтому возможность отключить отопление сейчас есть, но надо уточнить прогноз, и уже потом принимать решение», - сообщил вице-мэр Юрий Ильин.
Замглавы администрации города отметил, что проведены переговоры с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы они уменьшили отопление и в домах не было душно.
«Отопительный сезон должен заканчиваться через пять дней среднесуточной плюсовой температуры выше 8 градусов. Это как раз выпадает на заморозки выходных», - добавил Юрий Ильин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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