Пензенцам рассказали, когда включат горячую воду

Несколько домов в Железнодорожном и Октябрьском районах города до сих пор остаются без горячей воды из-за подготовки ресурсоснабжающей организации к отопительному сезону. Еще у части жилых зданий она появилась только 26 августа. Ресурсники обещают, что вода в кранах всех пензенцев точно появится на этой неделе. Однако в сентябре опять может исчезнуть, на незначительное время.

Жильцы дома №115 по улице Ладожской больше двух месяцев были вынуждены кипятить жидкость, чтобы принять ванну или помыть посуду. Утром 26 августа горячей воды еще не было, однако после двух часов дня, когда работы на проспекте Строителей были завершены, ее включили.

Впрочем, еще не во всех домах Пензы можно нормально принять душ. Несмотря на то, что лето заканчивается, в четырех строениях по улицам Кузнецкой, Пролетарской, Клары Цеткин и Лозицкой нет горячей воды. Она появится на этой неделе, говорят в ресурсоснабжающей организации, но снова может пропасть, ведь работы по подготовке к отопительному сезону закончатся только в сентябре.

«По сути, мы на 100% подготовились к отопительному сезону, но доводка все равно идет, поэтому для того, чтобы никакие вопросы не возникали при наступлении холодов, мы, если видим какие-то недочеты, ненадолго отключаем воду. В принципе, будем проводить эти работы в ночное время, поэтому, может, жители этого и не заметят», - рассказал технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

По его словам, в 2019 году после проведения гидравлических испытаний было устранено 95 повреждений, в прошлом - 70. В рамках подготовки к отопительному периоду было заменено восемь километров тепломагистрали. Работы по благоустройству завершатся 20 сентября.