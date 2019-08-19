Пензенцам рассказали, когда откроют дорогу на улице Кольцова

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19 августа 2019, 19:28Общество
Ремонт улицы Кольцова в Пензе будет завершен позже намеченного ранее срока. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента ЖКХ Валерий Яцко. Закончить ремонт дорожного полотна планировалось 19 августа, однако во время работ возникли непредвиденные технические сложности.
На улице Кольцова больше не будет ям и колеи. Подрядные организации неделю занимались реконструкцией дорожного полотна. В основе - щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается высокой прочностью и лучше всего подходит для такой загруженной магистрали. В среднем, только в утреннее время в минуту по улице проезжает не менее 20 машин.
Ремонт планировали завершить 19 августа. Однако на работу подрядчиков повлияли непредвиденные технические трудности.
«Две утечки на сетях «Горводоканала», плюс - тут сети кабельные проложены на малой глубине. У нас случилось два порыва, которые пришлось восстанавливать. На данный момент выполнен ремонт тротуаров и примыканий к дороге. Осталось закончить верхнее покрытие», - рассказал заместитель департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.
Участок полотна, на котором ведутся активные работы, подрядная организация планирует полностью закрыть ночью. Жителям Пензы придется искать альтернативные маршруты до 20 августа. По той же схеме укладку асфальта продолжат и 20 числа. Завершить все ремонтные работы на участке планируют к 23 августа.
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