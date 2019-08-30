Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму

В регионе подходит к концу подготовка к муниципальным выборам. 8 сентября на территории Пензенской области откроется 1060 участков. Общее число избирателей, по подсчетам специалистов, составит более одного миллиона человек. За ходом кампании будут следить участковые и территориальные комиссии, а также областная избирательная комиссия.

«Так сложилось, что уезжаю из города. Но, тем не менее, хотелось бы проголосовать, поэтому ознакомился со всеми правилами досрочного голосования», - сказал житель Пензы Евгений Савельев.

Два дня назад на территории области стартовал период досрочного голосования. Однако не все могут подать заявление на участие в них. О том, кто именно имеет право принять участие в досрочных выборах, рассказал председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

«В законе прописаны случаи, когда человек имеет право принять участие в досрочном голосовании, а избирательная комиссия обязана выдать ему бюллетень: первое - это командировка, второе - отпуск, третье - режим трудовой или учебной деятельности, сюда также относится военная служба», - рассказал он.

Отдать свой голос заранее могут и те, кто выполняют государственные и общественные обязанности, а также те, кто не придут на участок 8 сентября по состоянию здоровья. Этим правом в нашем регионе уже воспользовались 3229 человек. Досрочное голосование завершится 7 сентября.