Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму

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30 августа 2019, 19:46Общество
В регионе подходит к концу подготовка к муниципальным выборам. 8 сентября на территории Пензенской области откроется 1060 участков. Общее число избирателей, по подсчетам специалистов, составит более одного миллиона человек. За ходом кампании будут следить участковые и территориальные комиссии, а также областная избирательная комиссия.
«Так сложилось, что уезжаю из города. Но, тем не менее, хотелось бы проголосовать, поэтому ознакомился со всеми правилами досрочного голосования», - сказал житель Пензы Евгений Савельев.
Два дня назад на территории области стартовал период досрочного голосования. Однако не все могут подать заявление на участие в них. О том, кто именно имеет право принять участие в досрочных выборах, рассказал председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.
«В законе прописаны случаи, когда человек имеет право принять участие в досрочном голосовании, а избирательная комиссия обязана выдать ему бюллетень: первое - это командировка, второе - отпуск, третье - режим трудовой или учебной деятельности, сюда также относится военная служба», - рассказал он.
Отдать свой голос заранее могут и те, кто выполняют государственные и общественные обязанности, а также те, кто не придут на участок 8 сентября по состоянию здоровья. Этим правом в нашем регионе уже воспользовались 3229 человек. Досрочное голосование завершится 7 сентября.
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