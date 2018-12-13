Пензенцам рассказали, как законно кататься на снегоходе

В Пензенской области с 3 декабря 2018-го по 28 февраля 2019 года проходит профилактическая операция «Снегоход» (16+). В связи с этим жителям региона напоминают о правилах управления внедорожными мототранспортными средствами.

В Госжилстройтехинспекции сообщили, что для управления данным видом транспорта требуются обязательный документ – удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией А1. По закону, снегоходом может рулить любой с 16 лет. Для этого нужно пройти обучение и сдать экзамены в органах Гостехнадзора.

Чтобы сдать экзамен, необходимо заполнить заявление, предоставить паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку, документ об образовании, удостоверение тракториста-машиниста или дающее право на управление самоходными машинами, если оно уже было выдано ранее. Также надо заплатить пошлину.

Если кандидат на получение прав не сдаст теоретический экзамен, то его не допустят к практической его части. Повторно попробовать свои силы можно не раньше, чем через семь дней. Если не удалось этого сделать трижды, тогда гражданин снова отправляется на обучение.

Кроме того, нужна регистрация приобретенного снегохода в органах Гостехнадзора. Если гражданин не сделает этого, то получит штраф от 1500 до 2000 рублей, для юридических лиц штраф больше – от 5000 до 10000 рублей. Также должен быть пройден техосмотр. При его отсутствии – штраф в 300 рублей.

Госжилстройтехинспекция напоминает жителям Пензенской области, что, управляя снегоходом, нужно иметь при себе целый пакет документов:

- удостоверение тракториста-машиниста;

- свидетельство о регистрации машины;

- свидетельство о прохождении технического осмотра.

Снегоходом считается самодвижущееся транспортное средство для передвижения вне дорог, имеющее массу не больше 450 кг, сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоциклетного типа. У снегохода есть гусеницы и лыжи, пишет ИА «Пенза-Пресс».