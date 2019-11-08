Пензенцам рассказали, как выбрать незамерзайку

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10 ноября 2019, 09:06Общество
С наступлением холодов автолюбители не только потянулись на шиномонтажи Пензы, но и занялись подбором стеклоомывающей жидкости. Купить ее в осенне-зимний период можно практически везде: в специализированных магазинах, на мойках, заправках, и просто с рук на трассе. Однако, какая незамерзайка окажется качественной и безопасной, понять по внешнему виду невозможно.
Розовые, желтые и голубые. Такие красители используют производители незамерзаек. Пятилитровые бутылки уже стали появляться в магазинах города, в том числе - круглосуточных продуктовых. Пока особого ажиотажа у прилавков нет, да и сами водители признаются, что зачастую покупают где- и что придется.
Для пензенских автолюбителей вопрос цены оказался первичен. Хотя специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области настаивают в том, что состав - это первое, что должно заинтересовать потребителя. Некачественная, а чаще, поддельная незамерзайка поступает на анализ в специальную лабораторию ежедневно на протяжении всего сезона. С помощью метода газовой хроматографии, образец расщепляют, выявляя, тем самым, все химические компоненты.
«Основным разрешенным компонентом является изопропанол. Присутствие метанола токсично и нарушает требования, предъявляемые к этим жидкостям», - пояснила химик-эксперт центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Анна Моисеева.
В отличие от разрешенного изопропанола или изопропилового спирта, который имеет специфический запах, метанол ничем не пахнет. Кроме этого, метанол как компонент, намного дешевле. Именно этот фактор чаще всего и привлекает внимание автолюбителей. По данным специалистов центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, за аналогичный сезон прошлого года каждое третье лабораторное исследование выявило несоответствие заявленного состава, в том числе - превышение допустимой нормы метанола в жидкостях. Следствием использования такой незамерзайки могут стать проблемы со здоровьем.
Выбирая незамерзающую жидкость, специалисты рекомендуют тщательно изучить ее состав. Если среди ингредиентов омывайки есть опасный метанол, приобретать ее не стоит, как и средство с рук.
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