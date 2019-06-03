Пензенцам рассказали, как в регионе будут воплощать нацпроекты

В киноконцертном зале «Пенза» прошла большая конференция, на которой губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства и общественники обсудили ход реализации национальных проектов, инициированных президентом страны в 2018 году. Пензенская области оказалась в числе немногих регионов, где взялись за все 12 проектов.

С докладами поочередно выступили главы региональных министерств. Каждый из них будет отвечать за свой участок предстоящей работы. Так, областное министерство здравоохранения разработало семь собственных подпроектов. Один из них - создание разветвленной сети ФАПов и амбулаторий в сельской местности. Речь - почти о 30 новых объектах. Также на федеральные средства будут закуплены передвижные маммографы и флюорографы. А с 2020-го в области появится своя санитарная авиация. Отдельный акцент сделан на борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это позволит с 2021 года в клинической больнице №6 открыть второй в области региональный сосудистый центр, а с 2022-го - внедрить методики лечения в кузнецкой межрайонной больнице, туда для проведения стентирования будут эвакуироваться жители Сосновоборского, Камешкирского и Никольского районов», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

За развитие сразу восьми направлений возьмется министерство образования. Ведомству предстоит освоить более пяти миллиардов бюджетных средств. На них запланировано строительство новых школ и детских садов, организация работы с детьми, имеющими особенности в развитии, создание добровольных общественных объединений, повышение квалификации педагогов.

«Это очень важные направления, и каждый житель Пензенской области почувствует на себе изменения, которые сегодня происходят. Задача амбициозная - войти в десятку лучших образовательных систем по стране и помочь каждому ребенку реализовать свои возможности», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Демография, культура, автодороги, городская среда, экология, наука, предпринимательство, поддержка занятости населения - нет практически ни одной сферы деятельности, которую бы не охватили нацпроекты. Для помощи чиновникам губернатор предложил создать новую структуру - «Координационный общественный совет по реализации национальных проектов». Таким образом, будет обеспечена прозрачность и открытость всех будущих изменений в жизни общества.

«Работа правительства, министерств и ведомств администраций муниципальных образований должна быть сконцентрирована на этой цели, все ресурсы задействованы, а усилия направлены на успешную реализацию национальных проектов», - отметил глава региона.

На все свои проекты регион получит колоссальные средства - более 31 млрд рублей. Их нужно будет освоить до 2024 года. Иван Белозерцев подчеркнул, что за каждый проект будет отвечать конкретное должностное лицо. Общим итогом должно стать улучшение и повышение качества жизни жителей Пензенской области.