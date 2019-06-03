Пензенцам рассказали, как в регионе будут воплощать нацпроекты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июня 2019, 19:37Общество
В киноконцертном зале «Пенза» прошла большая конференция, на которой губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства и общественники обсудили ход реализации национальных проектов, инициированных президентом страны в 2018 году. Пензенская области оказалась в числе немногих регионов, где взялись за все 12 проектов.
С докладами поочередно выступили главы региональных министерств. Каждый из них будет отвечать за свой участок предстоящей работы. Так, областное министерство здравоохранения разработало семь собственных подпроектов. Один из них - создание разветвленной сети ФАПов и амбулаторий в сельской местности. Речь - почти о 30 новых объектах. Также на федеральные средства будут закуплены передвижные маммографы и флюорографы. А с 2020-го в области появится своя санитарная авиация. Отдельный акцент сделан на борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Это позволит с 2021 года в клинической больнице №6 открыть второй в области региональный сосудистый центр, а с 2022-го - внедрить методики лечения в кузнецкой межрайонной больнице, туда для проведения стентирования будут эвакуироваться жители Сосновоборского, Камешкирского и Никольского районов», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
За развитие сразу восьми направлений возьмется министерство образования. Ведомству предстоит освоить более пяти миллиардов бюджетных средств. На них запланировано строительство новых школ и детских садов, организация работы с детьми, имеющими особенности в развитии, создание добровольных общественных объединений, повышение квалификации педагогов.
«Это очень важные направления, и каждый житель Пензенской области почувствует на себе изменения, которые сегодня происходят. Задача амбициозная - войти в десятку лучших образовательных систем по стране и помочь каждому ребенку реализовать свои возможности», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Демография, культура, автодороги, городская среда, экология, наука, предпринимательство, поддержка занятости населения - нет практически ни одной сферы деятельности, которую бы не охватили нацпроекты. Для помощи чиновникам губернатор предложил создать новую структуру - «Координационный общественный совет по реализации национальных проектов». Таким образом, будет обеспечена прозрачность и открытость всех будущих изменений в жизни общества.
«Работа правительства, министерств и ведомств администраций муниципальных образований должна быть сконцентрирована на этой цели, все ресурсы задействованы, а усилия направлены на успешную реализацию национальных проектов», - отметил глава региона.
На все свои проекты регион получит колоссальные средства - более 31 млрд рублей. Их нужно будет освоить до 2024 года. Иван Белозерцев подчеркнул, что за каждый проект будет отвечать конкретное должностное лицо. Общим итогом должно стать улучшение и повышение качества жизни жителей Пензенской области.
03 июня 2019, 19:57Пензенцам предлагают полный комплекс услуг по организации похорон
03 июня 2019, 19:54От нападения клещей пострадали 735 пензенцев
03 июня 2019, 19:49В Пензу на несколько дней приехала игрок сборной России Альбина Ражева
03 июня 2019, 19:47Белозерцев обсудил судьбу «Дизеля» со звездами российского спорта
03 июня 2019, 19:44В Пензенской области за выходные утонули четыре человека
03 июня 2019, 19:42В Пензе внедрили систему идентификации пациентов по браслетам
03 июня 2019, 19:37Пензенцам рассказали, как в регионе будут воплощать нацпроекты
03 июня 2019, 19:33В Пензе прошло первенство по динамичной пирамиде