Пензенцам рассказали, как уберечь себя от инсульта

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание считается одним из наиболее опасных. По данным национального регистра инсульта, только в России на каждые 100 тысяч человек от болезни умирают 175. Более 30%, перенеся удар, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших могут вернуться к нормальной жизни. Как уберечь себя от инсульта пензенцам рассказали врачи регионального областного центра медицинской профилактики.

Неожиданная слабость, онемение конечностей, головокружение, потеря координации, тошнота, паралич - симптомы, которые знакомы каждому, кто перенес инсульт. Внезапное нарушение мозгового кровообращения способно кардинально изменить жизнь человека и его близких. При несвоевременном обращении к медикам смертельный исход неизбежен. Предупредить о последствиях и рассказать, что может вызвать развитие заболевания, призвана акция врачей Пензенского областного центра медицинской профилактики.

«Болезнь стала моложе, к нам приходят люди после 30 лет, которые уже перенесли микроинсульт. Это связано не только с тем, что у них есть избыточная масса тела, превышен холестерин, к причинам также можно отнести курение и употребление алкоголя, что делает сосуды уязвимыми», - сказала врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Лариса Комлева.

Во Всемирный день борьбы с инсультом все желающие смогли пройти обследование и проконсультироваться с врачом на одной из площадок, расположившихся в многофункциональном центре на улице Шмидта. Для пензенцев организовали работу выездного кабинета. Специалисты измеряли вес и давление пациентов, а также забирали кровь на анализ. У Ольги Тишкиной несколько лет назад после инсульта частично парализовало мужа.

«У него все отнялось - язык, права рука и нога, но его быстро доставили в областную больницу, где оказали необходимую помощь», - рассказала она.

Медики предупреждают, что на развитие инсульта может повлиять не только избыточный вес или высокий уровень холестерина. Чтобы не оказаться в зоне риска, необходимо вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.