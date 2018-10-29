Пензенцам рассказали, как уберечь себя от инсульта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2018, 19:41Общество
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание считается одним из наиболее опасных. По данным национального регистра инсульта, только в России на каждые 100 тысяч человек от болезни умирают 175. Более 30%, перенеся удар, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших могут вернуться к нормальной жизни. Как уберечь себя от инсульта пензенцам рассказали врачи регионального областного центра медицинской профилактики.
Неожиданная слабость, онемение конечностей, головокружение, потеря координации, тошнота, паралич - симптомы, которые знакомы каждому, кто перенес инсульт. Внезапное нарушение мозгового кровообращения способно кардинально изменить жизнь человека и его близких. При несвоевременном обращении к медикам смертельный исход неизбежен. Предупредить о последствиях и рассказать, что может вызвать развитие заболевания, призвана акция врачей Пензенского областного центра медицинской профилактики.
«Болезнь стала моложе, к нам приходят люди после 30 лет, которые уже перенесли микроинсульт. Это связано не только с тем, что у них есть избыточная масса тела, превышен холестерин, к причинам также можно отнести курение и употребление алкоголя, что делает сосуды уязвимыми», - сказала врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Лариса Комлева.
Во Всемирный день борьбы с инсультом все желающие смогли пройти обследование и проконсультироваться с врачом на одной из площадок, расположившихся в многофункциональном центре на улице Шмидта. Для пензенцев организовали работу выездного кабинета. Специалисты измеряли вес и давление пациентов, а также забирали кровь на анализ. У Ольги Тишкиной несколько лет назад после инсульта частично парализовало мужа.
«У него все отнялось - язык, права рука и нога, но его быстро доставили в областную больницу, где оказали необходимую помощь», - рассказала она.
Медики предупреждают, что на развитие инсульта может повлиять не только избыточный вес или высокий уровень холестерина. Чтобы не оказаться в зоне риска, необходимо вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.
29 октября 2018, 19:56Лжеволонтеры похитили с карты пензячки 3000 рублей
29 октября 2018, 19:51Губернатор вручил ветеранам пензенского комсомола награды
29 октября 2018, 19:48В Пензе участники реалити-шоу «Культ тела» побеседуют с психологом
29 октября 2018, 19:46По поводу некачественного жилья в Заре возбудили уголовное дело
29 октября 2018, 19:41Пензенцам рассказали, как уберечь себя от инсульта
29 октября 2018, 19:38Жители Ухтинки вынуждены ремонтировать дорогу за свой счет
29 октября 2018, 19:31Белозерцев предложил создать программу обеспечения квартирами врачей
29 октября 2018, 19:28Пензенцы задали вопросы главному неврологу области