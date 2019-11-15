Пензенцам рассказали, как свести риск возникновения пожара к минимуму

Более 3000 пожаров, в которых погибли 76 человек, - такова статистика возгораний в Пензенском регионе за десять месяцев 2019 года. Чтобы свести риск возникновения пожаров к минимуму, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору. Очередной прошел в Железнодорожном районе.

«Гражданам были разъяснены основные требования соблюдения пожарной безопасности в частном жилом секторе при использовании газового и электрического оборудования, а также печного отопления», - сказал заместитель начальника ОНД и ПР Пензы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Бондаренко.



Жителям частного сектора напомнили порядок действия при чрезвычайных ситуациях, а также номера вызова экстренных служб. Проинспектировали население и по использованию первичных средств пожаротушения.