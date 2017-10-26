26 октября 2017, 19:49Общество Пензенцам рассказали, как современные технологии могут упростить жизнь

Компания МТС ежедневно работает над улучшением связи. За семь лет в Пензе построены сотни базовых станций, запущен высокоскоростной 4G -интернет. Итоги были подведены в рамках онлайн-брифинга информационного агенства «Пенза-Пресс», гостем которого стал директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко. Жители поинтересовались, как можно стать абонентом сотовой связи, но при этом сохранить свой номер телефона.

«Перейти со своим номером сейчас не составляет проблем. Достаточно прийти в салон МТС, написать соответствующее заявление и в течение определенного срока вы станете нашим клиентом. В качестве тарифного плана могу порекомендовать хит продаж - «Безлимитище», где всего за 12,9 в сутки вы получите 10 Гб интернета, 400 минут и 400 смс на любые сети», - пояснил Павел Плясенко.

Во всех салонах МТС действует рассрочка. Можно купить любой премиальный смартфон без первоначального взноса и переплаты. Для оформления покупки вам понадобится только паспорт и второй документ.

А если вы живете в частном секторе или за городом, то и здесь оператор придет вам на помощь, обеспечив качественным интернетом и спутниковым ТВ в любой точке области, даже там, где нет кабельных сетей.

«Для использования интернета дома надо купить наш WI-FI роутер или модем, подключить опцию. В первый день пользования предоставляется 100 Гб интернета бесплатно, а далее можно выбрать наиболее удобный для себя тариф. Компания МТС также предоставляет услуги спутникового ТВ, если есть потребность видеть большое количество каналов и в хорошем качестве, мы готовы предложить наше телевидение», - добавил директор пензенского филиала МТС.

Десятки вопросов были адресованы Павлу Плясенко. Жители поинтересовались, где в городе лучшая связь, будет ли расширение покрытия сети 4G в райцентрах области и как обезопасить свои мобильные устройства. Текстовая трансляция онлайн-брифинга Павла Плясенко доступна на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».

Общество

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