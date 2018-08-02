Пензенцам рассказали, как собрать ребенка в школу

Близится 1 Сентября. И родители первоклашек, и те, чьи дети уже не первый год ходят в школу, готовятся к началу нового учебного года. Сколько пензенцам придется потратить в 2018 году, чтобы собрать ребенка и что купить в первую очередь, а от чего можно и отказаться, выясняли журналисты телеканала «Экспресс».

Игрушки в сторону. Теперь главный интерес Глеба - подготовка к школе. Мальчик ожидает, когда купленные фломастеры, пластилин и тетради можно будет использовать по назначению. Первоклассник начал готовиться к школе еще будучи воспитанником детского сада. Сейчас он уже умеет читать и писать.



Родители Глеба начали давно готовиться к первому классу. И, если выбор классической формы оказался легким, то вот подобрать спортивный костюм получилось не сразу.

Для родителей подготовка к школе - задача не из простых. Что нужно купить, как при этом как угодить ребенку и не сильно потратиться? Эти вопросы возникают почти у всех мам и пап.

Как отмечают опытные родители, при выборе товаров для школы всегда стоит обращать внимание на качество, а не яркий внешний вид. Так, покупая набор для рисования, следует выбирать альбомы из плотной бумаги, а акварельные краски с добавлением натуральных масел.

«Выбираем по значимости, что необходимо. Сколько секций в пенале, какая тетрадь. Большую роль играет дизайн, - котята, собаки или что-то другое», - сказала жительница Пензы Ирина Усманова.

Специалисты советуют, не следует покупать много канцелярских принадлежностей. Тетради, ручки, карандаши и альбомы можно докупить и во время учебного года. А вот без ранца первого сентября не обойтись. Это одна из самых дорогих покупок. Школьный портфель должен быть, прежде всего, удобным. Предпочтение следует отдавать моделям с ортопедическим основанием и жесткой спинкой.

«Кто-то сразу выбирает, другие думают, потому что не знаю, какой нужен ребенку, что лучше понравится. Часто мнения родителей и детей рознятся, но потом все равно договариваются», - рассказала продавец-консультант магазина «ИнМарт» Алина Плаксина.

Самым затратным для родителей традиционно остается школьная одежда. Сегодня в приоритете - классика. В основном, это синяя и серая цветовые гаммы школьной формы с различным орнаментом. Чтобы сэкономить на покупке не в ущерб качеству, специалисты рекомендуют родителям обратить внимание на модели, сшитые пензенскими производителями одежды.