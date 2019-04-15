Пензенцам рассказали о мерах безопасности при сжигании сухостоя

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15 апреля 2019, 19:56Общество
В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы. Только за прошедшие выходные пожарных вызывали в Бессоновский, Сердобский, Лунинский, Мокшанский, Никольский и Нижнеломовский районы.
«Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте требования пожарной безопасности. Выжигание сухой травяной растительности на земельных участках населенных пунктов может производиться только в безветренную погоду и при условии, что участок для выжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта», - сказала заместитель начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.
Кроме того, территория должна быть очищена от валежника и другого сухостоя. С 15 апреля в Пензенской области начинает действовать весенне-летний противопожарный режим. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Иван Белозерцев.
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