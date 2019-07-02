Пензенцам рассказали, как помочь жителям Иркутской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 июля 2019, 17:46Общество
На сайте пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» рассказали о том, как помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка.
Опубликованы реквизиты для перевода денег для жителей территорий, пострадавших от паводка:
БИК 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет 30101810900000000607
Расчетный счет 40703810418350001536
Наименование получателя Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
ИНН получателя 3808089012
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Задать вопросы об оказании помощи можно по телефону «горячей линии»: 8-8412-68-71-37.
Напомним, с инициативой сбора помощи на партийной конференции 2 июля выступила член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.
Со слов секретаря Иркутского местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола, ситуация с паводками в регионе остается напряженной. В пострадавших территориях не хватает питьевой воды, продуктов, лекарств.
«Мы попросили собирать денежные средства, потому что пока продукты дойдут, они точно испортятся. И вещи тоже дорого отправлять. Мы попросили наших коллег отправлять деньгами, создали специальный счет в Ассоциации муниципальных образований, куда уже поступают деньги. И мы будем регулярно информировать о том, что с этими средствами происходит», – подчеркнул он.
02 июля 2019, 19:33Кузнецкий мотодром передали в ведение мотоциклетной федерации региона
02 июля 2019, 19:29В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков
02 июля 2019, 19:26На дне поэзии в «Тарханах» личность Лермонтова раскроют с новой стороны
02 июля 2019, 19:21Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем
02 июля 2019, 19:12Неравнодушных пензенцев просят помочь ребенку с ДЦП
02 июля 2019, 19:07В Пензе стали известны фамилии кандидатов в Гордуму от «Единой России»
02 июля 2019, 19:03Набережную Спутника готовят к празднованию Дня семьи, любви и верности
02 июля 2019, 17:59В Пензе продлили акцию «Прогулка с доктором»