Пензенцам рассказали, как получить «президентское» пособие на ребенка

С 1 января 2020 года в Пензенской области вырастет число семей, получающих детские пособия. Вступят в силу поправки к 418 федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ предусматривает изменения, касающиеся пособий на первого и второго ребенка.

До трех лет. Такой возрастной ценз установлен для выплаты детских пособий по 418 федеральному закону. В народе их прозвали «президентскими», так как вопрос ежемесячных выплат на первого и второго ребенка поднимался во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. С января 2018 года эти пособия назначались лишь на детей до полутора лет. Одно из новшеств - увеличение периода выплат, другое касается размера пособий.

«В настоящее время пособия от полутора до трех лет составляют всего лишь 50 рублей. Теперь в каждом субъекте РФ их размер будет на уровне величины прожиточного минимума», - рассказала начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

В регионе с 1 января 2020 года размер этих пособий будет составлять 9817 рублей. Рассчитывать на них теперь будет гораздо больше семей. Поправки к 418 закону изменили критерии нуждаемости. С 1 января критерий будет равен двукратной величине прожиточного минимума. То есть на получение ежемесячных выплат смогут претендовать семьи, в которых доход на каждого члена - не более 20 тысяч рублей.

Пособие будет назначаться на один год. Далее нужно будет подтверждать право на получение выплаты. На первого ребенка оно будет выплачиваться в органах социальной защиты населения, на второго - в отделении Пенсионного фонда по Пензенской области из средств материнского капитала.