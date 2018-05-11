Пензенцам рассказали, как получать средства маткапитала ежемесячно

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13 мая 2018, 14:53Общество
В пенсионном фонде Пензенской области пояснили, как получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Оформить материальную помощь стало возможно с начала 2018 года. Ранее средства маткапитала можно было потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или реабилитацию для ребенка-инвалида.
«Если в семье с 1 января 2018 года родился второй ребенок, и она имеет не очень большой доход, то имеется право на ежемесячную денежную выплату. Посчитать свой доход очень просто: складываются все доходы мамы и папы и делятся на членов семьи. Если ребенок второй, то на двоих детей и родителей. Если вторыми родилась двойня, такие случаи тоже есть, то делится на пятерых человек», - рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.
Чтобы семье было проще понять, имеет ли она право на ежемесячные выплаты, на сайте пенсионного фонда работает специальный калькулятор. Он находится в разделе «Жизненные ситуации».
Отметим, что принципиальное значение имеет срок обращения за ежемесячной выплатой. Если родители подадут заявление до истечения шести месяцев с момента рождения второго ребенка, то выплаты будут начисляться со дня рождения малыша. Если же они обратятся в пенсионный фонд по прошествии полугода - пособие будет назначено с даты обращения.
Пока в Пензенской области принято 46 заявлений на предоставление выплаты. Она начисляется до достижения ребенком полутора лет. Сумма материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.
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