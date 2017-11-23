23 ноября 2017, 19:28Общество Пензенцам рассказали, как покупать недвижимость в ипотеку Покупка недвижимости в ипотеку - непростой шаг, и необходимо взвешенно подходить не только к оценке собственных возможностей, но и к выбору банка-кредитора. На что следует обратить внимание при оформлении подобных сделок, выясняли участники онлайн-брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс».

Финансовые возможности не всегда совпадают с желаниями. Но стать ближе к мечте возможно. Если не хватает собственных средств, то всегда можно обратиться в банк за получением кредита и купить долгожданную квартиру. Прежде всего, при оформлении ипотеки стоит учесть основной момент - взимается ли дополнительная комиссия за выдачу кредита. В банке «Российский капитал» какая-либо дополнительная плата отсутствует.

«В настоящий момент в банке «Российский капитал» действуют следующие ипотечные программы: «Кредит Классический» - на покупку квартиры, как на вторичном, так и первичном рынке жилья, «Рефинансирование» ипотечного кредита, оформленного в стороннем банке, а также наличные денежные средства в размере до полутора миллионов рублей», - рассказала начальник отдела ипотечного кредитования филиала «Пензенский» банка «Российский капитал» Наталья Нижегородцева.

В банке «Российский капитал» стартовала программа, аналогов которой нет на рынке, по которой рефинансировать ипотечный кредит можно, предоставив лишь один документ - паспорт. Кроме того, внести единовременный платеж в размере 4% от суммы кредита, можно снизить базовую ставку на 1,5%. Таким образом, минимальная ставка составит 7,75%. В банке «Российский капитал» материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Кроме того, действует акция, организованная совместно с застройщиком «РКС-Пенза», снижение первоначального взноса до 5% при покупке квартиры в жилищном комплексе «Сурская Ривьера».

«Банк «Российский капитал» заботиться о тех клиентах, кто уже оформил ипотеку под высокую ставку. В банке вы сможете рефинансировать имеющийся у вас кредит под ставку от 7,75%, а также получить дополнительные денежные средства на погашение потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт», - добавила Наталья Нижегородцева.

Ипотеку можно оформить не только на квартиру, но и на дом с земельным участком, последнюю долю комнаты, таунхаус, парковочное место, апартаменты. Кроме того, можно получить кредит под залог имеющего имущества.

Рефинансировав ипотечный кредит в банке «Российский капитал», можно существенно уменьшить ставку, увеличить срок кредитования.

Текстовая трансляция онлайн-брифинга, участие в котором приняли представители агентств недвижимости, строительной и страховой компаний, доступна на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».

Общество

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