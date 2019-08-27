Пензенцам рассказали, как оформить льготу на проезд для детей

В городском управлении транспорта и связи пензенцам рассказали о том, как получить льготы для проезда детей в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление, право льготного и бесплатного проезда в троллейбусах и автобусах большого класса может быть предоставлено следующим категориям детей:

1. Учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей.

Дети из этой группы имеют право на льготный проезд в автобусах №№54, 66, 70, 82С и троллейбусах №1, 2, 6, 7, 8 и 9. Число поездок не ограничено, но необходимо ежемесячно пополнять «Льготную транспортную карту жителя города Пензы» на сумму 280 рублей.

Основанием для получения льготы является справка установленного образца, выданная общеобразовательным учреждением города Пензы. Школа выдает документ на основании справки отделов соцзащиты по районам города о получении пособия на ребенка.

2. Учащимся общеобразовательных учреждений, активно занимающимся в учреждениях дополнительного образования.

Все условия получения льготы и пользования ей аналогичны.

3. Детям из многодетных малообеспеченных семей, имеющих четыре и более несовершеннолетних детей.

Ребятам из этой категории на перечисленных маршрутах полагаются 22 бесплатные поездки в месяц.

Напомним, для получения льготной транспортной карты родителям необходимо обратиться в МУП «АРЦИС» г. Пензы по адресу: ул. Суворова, 122а, каб. 319 (режим работы - с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, обед - с 12:30 до 13:30, телефон для справок - 990-777) со следующим пакетом документов: свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, на которого будет оформлена транспортная карта. Она выдается бесплатно, пишет ИА «Пенза-Пресс».