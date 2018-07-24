Пензенцам рассказали, как не потеряться в лесу

Пензенская полиция - в поисках пропавших. Во время летнего сезона, когда люди массово отправляются в лес по грибы и по ягоды, заметно возрастает число не вернувшихся домой.

По представленным управлением МВД данным, за полгода в территориальные органы поступило около 1000 сообщений о пропаже людей. Благодаря содействию полиции удалось установить местонахождение 925 человек.

В отделе информации и общественных связей подчеркивают, что слухи о том, что полицейские начинают поиски не раньше, чем через три дня после исчезновения человека - стереотип. На самом деле обращаться в дежурную часть надо сразу, особенно если дело касается детей.

Сотрудники напоминают, что для большей эффективности желательно сообщать им любую имеющуюся информацию о пропавшем человеке. Также люди в погонах поделились своими советами с теми, кто собирается сделать вылазку на природу.

«Чтобы не заблудиться в лесу, необходимо соблюдать правила: не ходить одному, если едете в незнакомую местность, то нельзя далеко уходить, при себе должны быть свисток, вода и заряженный телефон. Обязательно сообщите родным, куда вы едете, если хотите углубиться в лес, то скажите об этом напарнику. Такие прогулки желательно совершать в первой половине дня и не задерживать до темноты. Также рекомендуется одеваться поярче», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.