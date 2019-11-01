Пензенцам рассказали, как не попасться на удочку мошенников

Всего за два дня свыше 40 пензенцев нарвались на мошенников и лишились денег. Полицейские предупреждают о новых способах, которые злоумышленники изобретают для кражи средств с банковских счетов граждан. На протяжении нескольких лет в регионе наиболее распространены мошенничества в интернете и по телефону.

Многие уже слышали о существующих видах мошенничества и не попадаются на уловки аферистов, а потому последние изобретают новые способы получения чужих денег.

«На телефон жителя Нижнего Ломова позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предложил перевести накопившиеся на счете бонусы в денежные средства. Для выполнения данной операции гражданину предложили установить на компьютер специальную программу. После чего заявитель по указанию звонивших ввел пароли, поступавшие в SMS-сообщениях и с его счета списали 35 тысяч рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Только за два дня в регионе было зарегистрировано 43 факта мошенничества и краж денег с банковских карт. Суммы причиненного ущерба - от 3000 до 200 000 рублей. Пензячка, как и остальные потерпевшие, сама сообщила мошенникам все необходимые данные, хотя знала о таких способах обмана. Незнакомый мужчина позвонил ей, когда увидел в интернете объявление о продажи мебели. После телефонного разговора со счета девушки похитили 40 тысяч рублей.

«Я начала спрашивать о наличном расчете. Он сказал, что не сможет, но хочет уже сейчас внести задаток. Начал спрашивать реквизиты карты, а после попросил продиктовать коды, которые должны были прийти в SMS-сообщениях», - рассказала потерпевшая.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений и еще раз напоминают о недопустимости передачи паролей и кодов банковских карт посторонним лицам. Если у вас спрашивают такую информацию, сразу же прекратите разговор. Так действуют только мошенники.