Пензенцам рассказали, как не набрать лишний вес в праздники

Совсем скоро пензенцев ожидает череда длительных праздников и застолий. Диетологи ответили на вопрос, которым задаются многие: как не переесть и не набрать лишних килограммов за эти дни.

Главное правило - не садиться за новогодний стол с чувством голода. Для этого специалисты советуют питаться пять-шесть раз в течение дня небольшими порциями. Начинать застолье лучше с легких закусок. Например, мясные или рыбные нарезки, заливные блюда, овощные салаты. При их заправке следует отдать предпочтение растительному маслу, лимонному соку или нежирной сметане. А вот от майонеза и других калорийных продуктов лучше отказаться.

«Не стоит делать акцент на копченые, маринованные продукты, на сладкие соки, пусть это лучше будет какой-то ягодный компот, который вы сможете приготовить дома», - рассказала врач диетолог-эндокринолог клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина Инна Бабкина.

Если же после застолья вас не покидает чувство дискомфорта, диетологи рекомендуют устроить монодиету на один день: употреблять в пищу кисломолочные продукты или фрукты. И, конечно, главный совет - не сидеть дома, а больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.