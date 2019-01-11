Пензенцам рассказали, где утилизировать елку

После праздников новогодние елки из квартир пензенцев одна за другой оказываются на улице. Некогда зеленые красавицы с обрывками мишуры и запутавшегося в хвое блестящего дождя доживают свой век на помойках, в сугробах или на детских площадках. При этом отдельных площадок для утилизации деревьев в городе нет.

Новогоднее настроение на улице Вишневой продлится еще несколько дней, пока выброшенные жителями елки не вывезут работники коммунальных служб. Такие зеленые заросли в пензенских дворах начали появляться с начала января. Жители убеждены, что после старого Нового года елок только прибавится.

Десятки ставших ненужными деревьев лежат рядом с контейнерами, на детских площадках и у автостоянок. Бороться с елочными завалами придется дворникам. Деревья будут вывозить вместе с обычным бытовым мусором.

«Все елки будут свезены на полигоны, которые действуют для вывоза обычного мусора, поэтому жителям не стоит переживать, все будет утилизировано», - сказал начальник отдела благоустройства коммунального хозяйства администрации Пензы Станислав Зотцев.

Правильно утилизировать деревья в Пензе и области негде. Хотя подобные площадки уже несколько лет успешно работают в других регионах.

«Например, сейчас в Москве после волонтерских инициатив органы власти сами подключились и организовали 470 пунктов приема новогодних елок, которые будут работать до 1 марта. Также подобные точки организованы в Санкт-Петербурге. Волонтерские акции сейчас проходят в Барнауле, Ярославле и Казани», - рассказала руководитель пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Чтобы не мусорить во дворах, принять участие в акции по утилизации елок (0+) предлагают и пензенцам. К примеру, в средней школе №77 уже шесть лет жители района приносят деревья на специальную площадку, где перерабатывают их при помощи специальной машины.

«Она перерабатывает дерево до уровня «муки», которую отправляем в зоопарк на корм животным, либо на полигон, главное, чтобы территория была чистой. Принес елку - получи конфету», - сказал директор средней общеобразовательной школы №77 Юрий Прошкин.

В 2018 году таким образом удалось утилизировать более 500 сосенок. В 2019-м рекордов не ждут - многие жители отдают предпочтение искусственным деревьям.

Волонтеры готовы принять елки от всех желающих. Сдать их можно 13 января с 13.00, во дворе дома №7 по улице Антонова.