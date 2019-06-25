Пензенцам рассказали, где построят новый «Кукольный дом»

Стало известно, где в Пензе построят новое здание «Кукольного дома». Об этом телеканалу «Экспресс» в эксклюзивном интервью сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова. В самом театре говорят, что хотят видеть будущее здание современным, интересным и безопасным и рассчитывают, что «Кукольный дом» станет главным детским учреждением города.

Переезд пятикратных обладателей «Золотой маски» ожидает, как минимум, через три года, и это лишь по подсчетам самих служителей «Кукольного дома», ставшего для многих поколений пензенцев символом детства.

«Сейчас нами составлено техническое задание для того, чтобы осмыслить необходимую площадь здания. Мы предполагаем, что это зал с большой сценой на 120 посадочных мест. Малый - на 72 места. Технические возможности заложили: площадка, которая будет подниматься и опускать, трюм, из которого должны персонажи должны вырастать или проваливаться, это позволит театру стать визуально любопытным», - рассказал художественный руководитель, режиссер Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

«Кукольный дом» появился в Пензе в 1942-м, неофициально, на любительском уровне. Через год его существование узаконили. В здание на улице Чкалова, бывший райком Первомайского района, «Кукольный дом» переехал 42 года назад. И, наконец, в 2019 году принято решение: здание и так неприспособленное под театр, тем более детский, заменить на новострой. Власти уже определились с местом будущего «Кукольного дома».



Ответом на вопрос «где построить новое здание?» могли стать несколько уголков Пензы. Рассматривались и улица Суворова - мест рядом с Юбилейной площадью, и улица Карпинского, и даже берег Суры, но в итоге «Кукольный дом» решили построить на улице Октябрьской, в сквере, где стоит памятник светофору. С внешним обликом пока не определились. Проект только планируют разработать, но рассчитывают, что строительство уложится в 700-800 миллионов рублей.

Задача - помочь художественным целям, то есть подчеркнуть камерную обстановку в кукольных спектаклях и ощущение сказки. Для этого важна не только визуальная, но и акустическая составляющая. Географически новый театр расположится в самом центре Пензы, и это определенно ставка на то, что «Кукольный дом» будущего станет главным детским учреждением города, как минимум, - главным детским театром.