Пензенцам рассказали, где получить справку о судимости

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18 июля 2018, 19:36Общество
Сотрудники информационного центра при УМВД России по Пензенской области напоминают, что для получения нужных документов вовсе не обязательно обращаться в подразделения ведомства лично. К примеру, это касается справки о наличии или отсутствии судимости.
«Сейчас данные справки выдаются по линии межведомственного электронного взаимодействия с МФЦ в электронном виде, ее заверяют соответствующей подписью руководства информационного центра, также справки направляют в личный кабинет портала госуслуг», - рассказал начальник ИЦ УМВД России по Пензенской области Алексей Дерин.
И все же кому-то придется получать данную справку в обычном порядке. Дело в том, что не во всех странах консульства и ведомства принимают документ с электронной подписью. Поэтому сотрудники советуют российским гражданам этот вопрос решать заранее, до выезда за пределы России.
Кроме портала госуслуг и информационного центра, есть еще два источника получения справок - любой территориальный орган внутренних дел и любой многофункциональный центр.
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