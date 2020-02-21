Пензенцам раскрыли секрет приготовления самых вкусных блинов

23 февраля 2020, 10:52Общество
1 марта россияне отметят Масленицу. Праздник, который берет свое начало во времена язычества и вобрал в себя христианские традиции, по-прежнему популярен. Его отмечают целую неделю. В понедельник у наших предков было принято мастерить чучело, строить из снега горки и крепости, ходить в гости и, конечно, печь блины. В Пензе рецепт самых вкусных узнала съемочная группа телеканала «Экспресс»
Они бывают толстые и тонкие, пористые и кружевные, с припеком и начинкой. Хотя бы раз в жизни их пробовал каждый. Блины. Их можно подавать как закуску и как десерт, но на Масленичной неделе они становятся основным блюдом.
«Мы готовим их из обычных, традиционных продуктов, таких как яйцо, молоко и мука. Они есть в любом магазине. Секрет заключается в том, что мы не смешиваем яйца, как обычные хозяйки, а добавляем желток и белок отдельно друг от друга, тогда блины буду румяные и красивые», - рассказала повар-универсал Людмила Шалдо.
Понедельник наши предки называли «встречей». В первый день Масленицы принято ходить в гости и угощать всех блинами. Первый, по традиции, отдавали беднякам: считается, что он идет за помин душ усопших. Кстати, способов приготовления блинов - масса. В основе могут быть молоко, кефир, овсянка, пшено, гречневая крупа, а в качестве начинки - сметана, творог, варенье, джем, мясо, рыба и сыры.
Ароматные и вкусные блины - еще и высококалорийное и тяжелое блюдо. Медики советуют тем, кто страдает непереносимостью глютена, при приготовлении отказаться от пшеничной муки и использовать рисовую или кукурузную, а тем, у кого есть избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, придется совсем отказаться от угощения
Сейчас Масленицу называют широкой, а на Руси вся праздничная неделя делилась на две части. Узкая включала первые три дня гуляний - встречу, заигрыши и лакомку. Они становились своеобразной подготовкой к приветствию весны, а начиная с четверга и до воскресения - самое время навестить родственников, увидеться с друзьями и вместе отпраздновать проводы зимы.
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