Пензенцам презентовали новый сервис пенсионного фонда

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18 апреля 2017, 17:41Общество
Узнать о состоянии своего лицевого счета, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием в пенсионный фонд не составит труда пользователям современных гаджетов. Пенсионный фонд России запустил многофункциональное мобильное приложение. Новый сервис презентовали в пензенском отделении ПФР.
Получить сведения о накопленных пенсионных баллах и стаже, истории своих обращений в пенсионный фонд, размере материнского капитала, назначенной пенсии или соцвыплате. Воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте пенсионного фонда теперь можно через бесплатное приложение с планшета или смартфона.
«Данное приложение можно установить только на гаджеты, которые поддерживают либо операционные системы iOS не ниже 8.2, либо Аndroid не ниже 4.4. Установка приложения не вызывает никаких сложностей», - рассказал начальник управления информационных технологий отделения Пенсионого фонда России по Пензенской области Виктор Ознобин.
Для начала необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию на портале госуслуг. Затем нужно подтвердить учетную запись в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах пенсионного фонда.
«Мобильный телефон на сегодня - это тот гаджет, с которым люди не расстаются. С любого места человек может связаться с пенсионным фондом», - отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
Некоторые услуги доступны на портале госуслуг без авторизации. Через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в пенсионный фонд. Сервис поможет найти ближайшую клиентскую службу ведомства и записаться на прием.
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