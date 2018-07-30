Пензенцам представили выставку «Искусство за решеткой»

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30 июля 2018, 19:26Культура
Ничего общего с тюремной тематикой. Об этом организаторы новой выставки «Искусство за решеткой» (12+) предупреждают сразу. Концептуальная экспозиция готова поменять взгляды пензенцев на привычные вещи и ситуации. В нее вошли 14 инсталляций. Над их созданием работали десять молодых авторов.
Молодые художники и скульпторы представили современный взгляд на ежедневные проблемы. Для создания некоторых объектов пришлось тщательно подбирать материалы, а за вдохновением выезжать за пределы региона.
Каждый экспонат - определенный образ. Люди с закрытыми ртами, слепки человеческих рук в разных компоновках. Арт-объектом стал даже стул с гвоздями. Некоторые экспонаты представляют собой интерактивное пространство, которое включает в себя традиционные форматы инсталляций в сочетании с трансфографикой. Синтез компьютерных технологий, вдохновения и специальных художественных приемов позволили автору выйти за рамки существующих художественных направлений.
«Приятно, что участвуют не только Москва и Санкт-Петербург, подключаются новые медиа, стараются удивлять народ чем-то новым», - сказал посетитель выставки Александр Жикин.
Главная задумка организаторов - отказаться от рамок. И освобождаться от них нужно ежедневно, даже в бытовых ситуациях.
«Мы сами строим для себя решетки, для кого-то финансовые, для других - творческая нереализованность, неуверенность в себе, в своих силах, непонимание общества. Цель - обнаружить, разрушить их», - рассказала куратор выставки Эльвира Петрова.
Оценить и, возможно, по-другому взглянуть на объекты экспозиции, приглашают всех. Обещают, что будет интересно не только ценителям современного искусства.
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