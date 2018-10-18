Пензенцам представили постановку «Васса и другие»

В пензенском драматическом театре состоялась вторая премьера 226 театрального сезона. На суд зрителей представили постановку «Васса и другие» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» (16+).

С первых секунд спектакля даже зрителю, не знакомому с первоисточником, становится понятно - на сцене развернется настоящая трагедия. На пензенской сцене «Васса Железнова» не впервые, однако с момента предыдущей постановки прошло уже почти 70 лет. В режиссерском кресле - москвич Ансар Халилуллин, для которого этот спектакль стал пятым в Пензе. Перед премьерой он не скрывал своего волнения.

«Обычно смотрю из звукорежиссерской рубки, не могу находиться в этот момент в зале, смотрю на зрителей и мне кажется, что им скучно. Что касается постановки, то это семейная история, в которой отражаются события нашей страны», - рассказал он.

В разное время Вассу Железнову играли Фаина Раневская и Инна Чурикова. На сцене драматического театра образ хозяйки пароходной компании воплотила Альбина Смелова. На долю главной героини выпало множество испытаний: за границей умирает ее сын, его жена, революционерка Рашель, хочет забрать у Вассы главную надежду, внука Колю, который живет с бабушкой. Муж главной героини находится под следствием и должен отправиться на каторгу, опорочив честь семьи.

Многие зрители знакомы с первоисточником или видели киноадаптацию произведения. По их мнению, главная героиня - персонаж очень сильный и сложный.

«Из таких людей можно делать гвозди, не было бы в мире крепче изделия. Она была хозяйкой своего слова, дела», - сказала жительница Пензы Любовь Новацкая.

«Непростое произведение, тяжелое. Не могла пропустить его, учитывая то, что он приурочен к 150-летию Горького», отметила депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

В этом месяце зрители еще дважды увидят историю Вассы Железновой на сцене Пензенского драматического театра. Спектакль покажут 20 и 30 октября (16+).