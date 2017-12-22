24 декабря 2017, 12:47Общество Пензенцам предложили вариант новогоднего меню После Петуха – символа 2017-го в законные права вступает Собака. Именно она – законная «хозяйка» 2018 года. Готовиться к встрече этого праздника следует заранее, продумывая каждую деталь: наряд, угощения, место проведения, поздравления и подарки. Тщательная подготовка поможет встретить праздник «во всей готовности» и «почтенный уважением» год Собаки обязательно принесет удачу.

Отдельного внимания заслуживает праздничный стол. Ни для кого не секрет, что собака – животное прожорливое. Именно поэтому необходимо постараться, чтобы все гости были сыты и довольны, чтобы каждый смог найти и угоститься своим любимым блюдом.

Первое и основное место на праздничном столе должно занимать мясное блюдо. Это может быть что угодно: буженина, свиная рулька, заливное, курица, утка, отбивные, стейки на гриле, шашлык и другие вкусности. Кроме этого, обязательно приготовьте мясные салаты и закуски с добавлением ветчины, колбасы, вырезки и так далее.

Украсьте необычным способом каждое блюдо, чтобы они были праздничными, вызывали приятные эмоции и «создавали новогоднее настроение». Актуальны салаты в виде елок, елочных украшений, мордочки собаки, косточки и конфеты. Дополните стол фруктами, чтобы он был красочным и ярким – это понравится «хозяйке праздника».

Собака символизирует активное и жизнерадостное существо. Именно поэтому главными правилами встречи 2018 года является «удобство» и «свобода». Это касается буквально всех аспектов подготовки к празднику: одежда, обстановка, гости и меню. Встречать Новый год принято пышным столом, нарядной одеждой и уважением к главному символу праздника.

1. Из мяса в любых его проявлениях, будь-то свинина (в том числе и свиное сало), телятина (говядина), баранина, крольчатина или же конина. Мясо следует обязательно учесть при составлении блюд для новогоднего застолья. Предпочтительно ничего не жарить – это облегчит переваривание всего мясного разнообразия, отчего все будут чувствовать себя легче и активнее, но решать конечно же Вам.

2. Из мяса птицы — это может быть как курятина (окорочка, грудка и т.д.), гусятина, индюшатина, утятина и другие виды птичьего мяса.

3. Чтобы разбавить мясные новогодние блюда, можно обратить внимание на рыбу, любые морепродукты и грибы.

4. Поскольку грядущий год будет годом земляной желтой Собаки, то желательно, чтобы в новогоднем меню, были блюда, которые включали бы в себя овощи, фрукты и зерновые культуры коричневого или же желтого цвета. Это может быть картофель, перец, тыква, желтые томаты, кукуруза, «золотая» свекла, ананас, желтый инжир и другие.

Пожалуй, этот Новый год запомнят в первую очередь мужчины – основные любители такого рода блюд. Но и для прекрасной половины человечества найдется несколько рецептов, которые не повредят фигуре.

Что касается десертов и напитков, то здесь ограничений никаких нет, поскольку восточный символ грядущего 2018 года - Собака - не накладывает никаких особых ограничений, в отличие от символа уходящего года - Петуха. Поэтому выбирайте любые десерты и напитки к Новому году 2018 на свой вкус.

Желтая земляная Собака любит свой цвет, потому выбирать основной цвет интерьера и новогоднего стола следует из оттенков желтого. Самый выигрышный вариант – золото. Безусловно, не следует думать, что все приборы должны быть сделаны из драгоценного металла. Золото прекрасно сочетается с белым, потому используйте оба цвета вместе. А вот мешать золотой с серебряным (серым) не рекомендуется –сразу испортится эффект торжественности. Белоснежная скатерть с золотым ненавязчивым орнаментом может послужить символом вашего вкуса и сдержанности.

Посуду можно использовать практически любую: от ярких желтых оттенков до приглушенного и благородного коричневого. Будет уместен вариант белых тарелок с золотым окаймлением. Салфетки стоит выбирать либо под цвет скатерти (хорошо, если они идут в комплекте и гармонируют), либо под цвет сервиза, хотя последний вариант довольно непростой. Золотые подсвечники дополнят красоту убранства новогоднего стола.

До нового года, события по-особому любимого, остаются считанные дни. Приближающийся праздник чувствуется во всем: сверкающих витринах магазинов, украшенных игрушками елках. Пензенцы спешат за подарками и продуктами. Каждая хозяйка задается вопросом: что приготовить на Новый год, чтобы порадовать гостей. Елена Куксова познакомилась с тонкостями сервировки и праздничным меню, подходящим для встречи года желтой земляной Собаки.

Накрыть праздничный стол - задача не из простых, тем более, когда угощения готовят к новому году. В главную ночь года на тарелках должны быть такие блюда, которые понравятся восточному символу.

«Собака - это животное прожорливое. Что нужно такого приготовить на новый год, чтобы угодить и символу нового года и гостям? Я думаю, Елена, нужно что-то мясное и мы приготовим куриную печень в беконе», - предложил шеф-повар Андрей Юрченко.

Аккуратно скручиваем рулетики и отправляем в духовой шкаф. Запекаем 15 минут при 180 градусах. Кроме основных ингредиентов, понадобится соус на основе меда. Готовые рулеты оформляем листьями салата. Блюдо подойдет для тех, кто следит за фигурой. Это более легкая закуска.

«Мы сегодня приготовим капрезе на свой лад c сыром моцарелла, помидором, слабосоленой семгой и креветкой», - рассказал Андрей Юрченко.

Соус песто, в основе которого оливковое масло, зелень и орешки, отлично подойдет к этому итальянскому блюду. Он не только раскроет вкусовые качества, но и послужит украшением. Не последнюю роль играет сервировка блюд. К примеру - это знакомый всем салат «Сельдь под шубой». Чтобы свернуть его в такие рулетики нужно приготовить желе из свекольного пюре

«Можно его сделать при помощи блендера, сита и даже на мясорубке. Добавить растопленный желатин и тонким слоем выложить на пищевую пленку, потом, когда застынет, выкладываем все ингридиенты и заворачиваем в рулет», - пояснил шеф-повар Станислав Сдобнов.

Что касается напитков, то здесь ограничений нет. Единственный нюанс - цвет. Коктейли должны быть яркими и красивыми. Предпочтительны желтые и оранжевые цвета, которые порадуют Собаку.

«Можно добавить различные сиропы - клубничный красный или кокосовый. Можно использовать свежие фрукты, фреши апельсиновый грейпфутовый или добавить просто соки», - рассказал бармен Семен Зацепин.

Также заранее позаботьтесь о развлекательной программе: танцах, песнях и конкурсах, чтобы в эту ночь никто не скучал.



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