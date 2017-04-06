Пензенцам предложили узнать о своих долгах

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06 апреля 2017, 19:29Общество
Проверить информацию о своих задолженностях по кредитам, штрафам ГИБДД, налогам и другим платежам жителям Пензы предложили судебные приставы. В здании вокзала станции «Пенза-1» сотрудники ведомства провели социальную акцию «Узнай о своих долгах».
Специалисты рассказали, как можно оперативно погасить задолженность. Такие акции судебные приставы проводят ежемесячно в местах большого скопления людей. В преддверии летнего сезона, говорят организаторы, мобильные пункты особенно актуальны. Приставы советуют жителям города своевременно платить по счетам, чтобы не возникало проблем, к примеру, при поездке в другую страну.
«Граждане имеют возможность узнавать о своих долгах и погашать задолженности в целях исключения временного ограничения права на выезд за пределы РФ, также сейчас есть ограничения права на управление транспортным средством», - сообщила заместитель начальника отдела УФССП России по Пензенской области Татьяна Рева.
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