Пензенцам предложили принять участие в акции «Добро вместо цветов»

Руководитель проекта «Квартал Луи», член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова рассказала об акции «Добро вместо цветов» (0+), организуемой в Пензенской области в преддверии Дня знаний.

Общественница предлагает 1 сентября вместо огромного количества букетов подарить один от класса, а сэкономленные средства перевести на счет «Квартала Луи», чтобы помочь детям, оставшимся без поддержки и заботы близких.

«Наши няни ежедневно ухаживают за малышами-отказниками в детской больнице им. Филатова. Малыши нуждаются в заботе не только днем, но и ночью, им важно, чтобы рядом был любящий и заботливый взрослый. Взрослый, готовый утешить, когда страшно, рассказать на ночь сказку, спеть колыбельную или поменять подгузник. Оплата 1 ночной смены нашим няням стоит 1000 рублей, в год 365 тысяч. Это 730 букетов цветов стоимостью 500 рублей», - отметила Мария Львова-Белова.

Вместо букетов она предложила детям на линейке держать в руках такие таблички «Добро вместо цветов»:

Чтобы присоединиться к всероссийской акции, следует позвонить или написать координатору проекта Наталье Шмониной: 8-927-386-43-44, shmonina.sb@yandex.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».