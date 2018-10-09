Пензенцам предложили придумать название сквера у «Воейкова»

Через пару-тройку десятков лет пушистые крохи будут высотой с 16-этажный дом. А пока их рост - не более полуметра. Саженцы сибирского кедра стали частью новой аллеи в районе дворца единоборств «Воейков». Их с особым трепетом высаживают местные жители, активисты регионального и первомайского местного отделений партии «Единая Россия».



«Жители нашего района неоднократно обращались с просьбой о создании сквера. Эту инициативу поддержала администрация Пензы и выделила участок. Сегодня мы видим, что сквер начал свою реализацию», - сказал депутат фракции «Единая Россия» Пензенской городской Думы Денис Жиляховский.

Заложить в основу аллеи именно кедр партийцы решили не случайно. Хвойная порода достаточно неприхотливая, а продолжительность жизни дерева - от 400 до 500 лет. Кедры-долгожители - одна из самых медленнорастущих пород: свою активность они проявляют лишь 45 дней в году.



«Надо особо отметить, что земельный участок под этот сквер уже обособлен. Он имеет свой кадастровый номер, стоит на кадастровом учете. То есть никто на него в перспективе претендовать не может. Это будет таким местом, каким захотят его видеть местные жители», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.



Сквер вошел в число приоритетных проектов федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По мере благоустройства новой зоны отдыха здесь появятся не только зеленые насаждения.

«Будут свет, опоры, лавочки. А в сквере подразумеваются еще детская площадка, силовые тренажеры, ну и, наверное, какая-то площадь сбора жителей для торжественных мероприятий», - рассказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Первомайского района Пензы Юрий Тюрин.

Обустройство сквера обещают завершить к 2020 году. А пока что жителям предложили подумать над названием нового объекта.