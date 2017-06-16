Пензенцам предлагают сдать оружие за вознаграждение

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16 июня 2017, 19:43Общество
Прощай, оружие. Пензенцам предлагают добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также ружья и пистолеты. Это позволит не только избежать уголовной ответственности, но и получить денежное вознаграждение. В Пензенской области проходит операция «Оружие».
Опасную находку пензенец Виктор Рязуев обнаружил на свалке в дачном массиве. Найденное оружие мужчина решил забрать себе, а позже стал думать, что с ним делать дальше.
«Посоветовался с друзьями, они сказали, что лучше обратиться в полицию, потому что за хранение огнестрельного оружия есть статьи страшные. Лучше сдать его добровольно», - рассказал пензенец.
Воспользовавшись советом друзей, мужчина не только смог избежать уголовной ответственности, но и получил денежное вознаграждение.
Напомним, до 31 декабря в Пензе сотрудники Росгвардии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Они принимают от населения незаконно хранящиеся пистолеты, ружья, патроны и взрывчатые вещества.
«По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов граждане могут обращаться в ближайший по месту жительства отдел полиции, а также в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области, расположенный по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова, 15», - сообщил начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области Юрий Князькин.
За первое полугодие пензенцы добровольно сдали 16 единиц нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия, 360 патронов и четыре наступательных гранаты. В общей сложности за проявленную сознательность гражданам выплатили более 50 тысяч рублей.
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