Пензенцы могут пройти на автовокзале экспресс-обследование

Пензенские медработники предлагают жителям и гостям города пройти экспресс-обследование и узнать, как предупредить развитие хронических заболеваний. На этот раз территорией здоровья стала площадь возле автовокзала. Каждому решившему провериться в конце обследования вручают яблоко - как символ здорового образа жизни.

Сдать кровь и измерить артериальное давление на автовокзале. Именно его сотрудники областного центра медицинской профилактики определили как площадку здоровья. 15 июля на привокзальной площади разместились медицинские палатки, а с 9.00 к ним начали выстраиваться очереди. Среди желающих проверить свое здоровье подавляющее большинство - пенсионеры. Для них - это хорошая возможность избежать очередей и предварительных записей.

«То не попадаю на обследование, то самой тяжело добраться. Обрадовалась, что никуда не надо идти. Спасибо, молодцы, что придумали эту акцию», - сказала жительница Пензы Эльвира Овчинникова.

«Пришел узнать, все ли хорошо с давлением, уровнем сахара. Врача не часто посещаю, но бывает, хожу», - рассказал житель Пензы Виктор Спирин.

Участникам акции предлагали сдать кровь на уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление и посчитать индекс массы тела. Стандартные процедуры, которые в общей сложности занимают всего пять минут, но дают полную информацию об образе жизни человека и проблемах со здоровьем, которые еще не так заметны. Ведь главная цель акции - предупредить развитие недуга.

«Зашкаливающая цифра артериального давления, когда человек говорит о том, что его ничего не беспокоит и у него ничего не болит, - более 200. Это вызывает большую настороженность, и наша основная цель на этих акциях - провести разъяснительную работу с человеком, чтобы объяснить ему, к чему это может привести, когда будет уже поздно обращаться даже за медицинской помощью», - сказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

После всех анализов и измерений - обязательная консультация у специалиста. Там людям, у которых наблюдаются определенные риски развития заболеваний, давали рекомендации. После прохождения осмотра каждому участнику вручали информационный буклет и яблоко - как символ здорового образа жизни.

«Думаю, что такая акция подвигнет жителей области задуматься о лишнем весе, о холестерине в крови и на будущее активно заниматься спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем», - отметил предприниматель Роберт Степанов.

Территория здоровья будет располагаться на территории автовокзала до 19 июля. Медработники ждут пензенцев на экспресс-осмотр с 9.00 до 11.00.